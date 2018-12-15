Пьяная езда. В ДТП с машиной ГИБДД в Приамурье пострадало шесть человек

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Пьяная езда. В ДТП с машиной ГИБДД в Приамурье пострадало шесть человек

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Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

В Свободненском районе Приамурья водитель иномарки врезался в служебный автомобиль ГИБДД, в результате чего пострадало шесть человек.

— Водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение со служебным автомобилем ДПС ГИБДД, — указывается в сообщении региональной пресс-службы УМВД.

Отмечается, что среди пострадавших — двое сотрудников полиции.

Также, по данным правоохранителей, водитель легковушки находился за рулём с признаками алкогольного опьянения.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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