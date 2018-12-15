СМИ: Бутину могут допросить по другому уголовному делу

Прокуратура США попросила Федеральный окружной суд Вашингтона разрешить ей тайно вывезти россиянку Марию Бутину из тюрьмы, чтобы допросить её по "ожидающему решения уголовному делу". Об этом пишет Daily Beast.

Сообщается, что ходатайство подали секретно, поскольку огласка может оказаться опасной "как для подсудимой, так и для общественности".

Кроме того, информацию о новом расследовании якобы могут использовать те, кто хочет навредить Бутиной или запугать её.

По какому делу намерены допросить россиянку, не уточняется. В то же время, по данным издания, друга Бутиной Пола Эриксона могут привлечь к ответственности за якобы работу на иностранное правительство.

Как ранее писал Лайф, россиянка Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала свою вину в сговоре с целью навредить США.