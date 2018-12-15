РФ внесла в Генассамблею ООН проект резолюции в поддержку ДРСМД

Россия предложила Генассамблее ООН резолюцию по сохранению договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского постпредства при ООН Фёдора Стржижовского.

Авторы резолюции призывают РФ и США продолжить "консультации по вопросу о соблюдении обязательств по ДРСМД". Обе стороны также призываются к продолжению конструктивного диалога по стратегическим вопросам.

Кроме того, создатели документа предложили всем странам — участницам Договора приложить усилия по сохранению ДРСМД посредством соблюдения своих обязательств.

Напомним, ранее США дали российской стороне 60 дней на "возвращение к исполнению своей части договорённостей по ДРСМД". Российская сторона отмечает, что не нарушала условий Договора.