Впервые за 12 лет. Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу, обыграв в полуфинале чемпионата Европы команду Румынии со счётом 28:22, в решающем матче встретится с француженками.

Соперник россиянок определялся в поединке Франция — Нидерланды, в котором подопечные Оливье Крумбхольца победили со счётом 27:21.

В матче за третье место румынки сыграют с командой Нидерландов. Финал и встреча за бронзовые награды пройдут 16 декабря в Париже.

Стоит отметить, что гандболистки из России впервые с 2006 года пробились в финал европейского первенства.