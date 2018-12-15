Впервые за 12 лет. Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

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Впервые за 12 лет. Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

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Фото: © Twitter/Гандбол России

Женская сборная России по гандболу, обыграв в полуфинале чемпионата Европы команду Румынии со счётом 28:22, в решающем матче встретится с француженками.

Соперник россиянок определялся в поединке Франция — Нидерланды, в котором подопечные Оливье Крумбхольца победили со счётом 27:21.

В матче за третье место румынки сыграют с командой Нидерландов. Финал и встреча за бронзовые награды пройдут 16 декабря в Париже.

Стоит отметить, что гандболистки из России впервые с 2006 года пробились в финал европейского первенства.

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