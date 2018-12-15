Морозы крепчают. Синоптики рассказали о погоде в Москве 15 декабря

Столичный регион постепенно оказывается под властью скандинавского антициклона, сообщают сотрудники центра погоды "Фобос".

Отмечается, что вероятность осадков будет уменьшаться, в то же время начнут крепчать морозы.

Температура в столице составит –3...–5 градусов, в области — –2...–7 градусов по Цельсию, к вечеру ожидается похолодание.

Синоптики также сообщают, что относительная влажность воздуха составит 86–91%. Атмосферное давление вырастет до 762 мм рт. ст.