Задолжал сотрудникам. Объявлен в розыск глава хлебозавода "Черкизово" в Москве

Сумма задолженности как минимум ста работникам с августа составила свыше 10 миллионов рублей.

Генерального директора хлебозавода "Черкизово" в Москве объявили в розыск из-за возбуждённого против него дела о невыплате зарплаты рабочим (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной или иной заинтересованности"). Об этом информирует столичное ГСУ СКР.

В доме и офисе руководителя предприятия прошли обыски, сам он от следствия скрывается.

Общая сумма задолженности как минимум ста сотрудникам с августа составила свыше 10 миллионов рублей, пояснили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.