Задолжал сотрудникам. Объявлен в розыск глава хлебозавода "Черкизово" в Москве

Генерального директора хлебозавода "Черкизово" в Москве объявили в розыск из-за возбуждённого против него дела о невыплате зарплаты рабочим (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершённая из корыстной или иной заинтересованности"). Об этом информирует столичное ГСУ СКР.
В доме и офисе руководителя предприятия прошли обыски, сам он от следствия скрывается.
Общая сумма задолженности как минимум ста сотрудникам с августа составила свыше 10 миллионов рублей, пояснили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени