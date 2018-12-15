Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" будут закрыты 16 декабря

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Станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" будут закрыты 16 декабря

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Фото: © РИА Новости/Сергей Андреев

Ограничения связаны с процессом подготовки к открытию станции БКЛ "Савёловская".

В Москве станции метро "ЦСКА" и "Петровский парк" Большой кольцевой линии будут закрыты для пассажиров 16 декабря, в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба московского метро.

На линии БКЛ в этот день поезда будут двигаться от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской", а по Солнцевской линии — от "Рассказовки" до "Хорошёвской" и обратно.

Временные ограничения связаны с активной подготовкой к открытию станции БКЛ "Савёловская".

Как ранее писал Лайф, станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии московского метро планируют открыть к концу года.

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