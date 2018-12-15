В Сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

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В Сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

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Фото: © РИА Новости/Максим Туманов

Кадры приземления ракетоносцев на аэродроме базирования показало Министерство обороны РФ.

Минобороны РФ показало видео с приземлением стратегических ракетоносцев Ту-160 на российском аэродроме после визита в Венесуэлу. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".

На кадрах видно, что приземление происходило ночью. Экипажи самолётов были торжественно встречены командованием с хлебом и солью.

Ранее Лайф писал о возвращении Ту-160 в Россию из Венесуэлы. Отмечается, что ракетоносцы пролетели 12 тысяч километров над Атлантикой с дозаправкой в воздухе.

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