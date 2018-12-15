В Сети появилось видео возвращения Ту-160 из Венесуэлы

Минобороны РФ показало видео с приземлением стратегических ракетоносцев Ту-160 на российском аэродроме после визита в Венесуэлу. Кадры опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах видно, что приземление происходило ночью. Экипажи самолётов были торжественно встречены командованием с хлебом и солью.
Ранее Лайф писал о возвращении Ту-160 в Россию из Венесуэлы. Отмечается, что ракетоносцы пролетели 12 тысяч километров над Атлантикой с дозаправкой в воздухе.
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