Instagram показал самое счастливое место на Земле

Соцсеть также определила, какие хештеги, челенджи и фильтры для селфи пользовались наибольшим спросом в уходящем году.

Специалисты социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете. Результат основывался на количестве позитивных эмодзи на фотографиях, отмеченных на отдельно взятой геолокации.

"Самой счастливой геолокацией в мире" стал Диснейленд в Токио. Именно здесь пользователи поставили больше всего позитивных смайликов.

Помимо этого "Инстаграм" подвёл различные итоги года. Например, за год пользователи оставили 14 млрд эмодзи с сердечками в комментариях к публикациям. Чаще всего в Stories люди использовали фильтр для селфи с сердечками.

Чаще всего в 2018 году люди пользовались такими хештегами, как #metoo, #timesup и #marchforourlives.

Самым популярным челленджем стал #inmyfeelingschallenge, задача которого — выйти из медленно едущего автомобиля на ходу и станцевать под песню In My Feelings рэпера Дрейка.

Ранее Лайф рассказывал о том, что "Инстаграм" создаст специальные аккаунты для популярных блогеров.