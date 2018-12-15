Аэропорт Волгограда начал выпускать самолёты после сильного снегопада

На прилёт и вылет сейчас задерживается восемь рейсов, в основном из Москвы и обратно.

Аэропорт Волгограда начал выпускать самолёты после закрытия воздушной гавани накануне из-за сильного снегопада и метели, сообщает пресс-служба авиаузла.

— Международный аэропорт Волгоград возобновил работу, нарушенную из-за сложных метеоусловий. С 7 часов утра (по местному времени) 15.12.2018 аэропорт работает в штатном режиме и готов к приёму и отправлению воздушных судов без ограничений, — говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, на прилёт и вылет сейчас задерживается восемь рейсов, в основном это рейсы из Москвы и обратно.

В районе волгоградского аэропорта снегопада уже нет, однако из-за ветра наблюдается позёмка. Сплошная облачность на высоте 180 м, накануне высота сплошных облаков составляла 60 м.

Напомним, два рейса из Москвы и один из Петербурга вчера вечером из-за непогоды в Волгограде сели на запасных аэродромах в Астрахани и Ростове-на-Дону.