Число жертв ДТП в Красноярском крае увеличилось до четырёх человек

Число погибших в результате аварии в Красноярском крае увеличилось до четырёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимира Юрченко.
Ранее сообщалось о трёх погибших.
Напомним, авария произошла на 40-м километре автодороги Ачинск — Троицкое. Столкнулись грузовик и автобус. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента. Специалисты полагают, что причиной ДТП могли стать сильный ветер со снегом и гололедица.
Лайф публиковал фото с места трагедии.
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