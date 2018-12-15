Число жертв ДТП в Красноярском крае увеличилось до четырёх человек

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Число жертв ДТП в Красноярском крае увеличилось до четырёх человек

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Число погибших в результате аварии в Красноярском крае увеличилось до четырёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы краевого главка МВД Владимира Юрченко.

Ранее сообщалось о трёх погибших.

Напомним, авария произошла на 40-м километре автодороги Ачинск — Троицкое. Столкнулись грузовик и автобус. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента. Специалисты полагают, что причиной ДТП могли стать сильный ветер со снегом и гололедица.

Лайф публиковал фото с места трагедии.

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