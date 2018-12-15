Самолёт в Индии вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва

Воздушное судно "припарковали" на удалённой стоянке воздушной гавани, после чего тщательно проверили.

Самолёт индийской частной авиакомпании IndiGo, летевший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели, вернулся после взлёта из-за сообщения о том, что на его борту заложена бомба, информирует телеканал Эн-ди-ти-ви.

По данным канала, женщина подошла к стойке регистрации и заявила, что на борту авиалайнера установлена бомба. Женщину доставили в отделение полиции для допроса, там она якобы показала фото нескольких человек, которые, по её словам, "представляют угрозу госбезопасности".

После этого было решено прервать полёт самолёта и осмотреть его, но данные о бомбе не подтвердились. Другие подробности инцидента пока не приводятся.