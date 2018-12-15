В Якутии при столкновении двух машин пострадало 12 человек

После инцидента пятерых пострадавших доставили центральную районную больницу с нетяжёлыми травмами.

В Якутии при столкновении двух машин на автодороге "Вилюй" пострадало 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Нюрбинского района Республики Саха.

— Столкнулись автомашины марок УАЗ и Ford. В больницу обратилось 12 пострадавших, погибших нет, — рассказали в ЕДДС.

Замминистра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая заявила, что после инцидента госпитализировали пять человек. Всех их доставили в Нюрбинскую центральную районную больницу.

Представитель регионального СУ СК РФ сообщил агентству, что в одной из машин находились семь детей, которые ехали на соревнования. Двоих госпитализировали с нетяжёлыми травмами.