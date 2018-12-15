В Пентагоне проигнорировали обращения Минобороны РФ по Сирии и ДРСМД

Министр обороны США Джеймс Мэттис проигнорировал предложение главы Минобороны России Сергея Шойгу обсудить разногласия по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, Мэттису передали два обращения — одно по ситуации в Сирийской Арабской Республике, второе — по ДРСМД, где подчёркивалось, что российское Минобороны готово к открытому диалогу с американскими коллегами.

— По прошествии трёх суток даже формальной реакции на это предложение Минобороны РФ от американского ведомства не последовало, — отметил Конашенков.