"Двойные стандарты". Додон ответил на слова премьера по амнистии мигрантов в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал заявление премьера республики Павла Филипа, назвавшего "вмешательством во внутренние дела страны" амнистию трудовых мигрантов из Молдавии, объявленную Россией. Свой ответ главе правительства молдавский лидер дал в эфире канала NTV Moldova.
— Это двойные стандарты. Два года назад Румыния оплачивала затраты румынских студентов, чтобы они могли приехать в Молдавию и принять участие в выборах президента. И всё было нормально, — сказал Додон.
А сейчас, когда правительство для 600 тысяч наших граждан открывает всего восемь участков в РФ, мы создаём такие условия, чтобы люди могли приехать и проголосовать.
Молдавский лидер подчеркнул, что для 600 тысяч граждан правительство открыло всего восемь участков в РФ для голосования. Поэтому решение российской стороны о миграционной амнистии — это "жест доброй воли со стороны руководства России". По его мнению, таким образом создаются условия, должные для голосования.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Додона отстранили от исполнения обязанностей президента Молдавии.
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