"Двойные стандарты". Додон ответил на слова премьера по амнистии мигрантов в РФ

По словам лидера страны, для более полумиллиона работающих в России трудовых мигрантов правительство открыло всего восемь участков для голосования на предстоящих выборах.

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал заявление премьера республики Павла Филипа, назвавшего "вмешательством во внутренние дела страны" амнистию трудовых мигрантов из Молдавии, объявленную Россией. Свой ответ главе правительства молдавский лидер дал в эфире канала NTV Moldova.

— Это двойные стандарты. Два года назад Румыния оплачивала затраты румынских студентов, чтобы они могли приехать в Молдавию и принять участие в выборах президента. И всё было нормально, — сказал Додон.

А сейчас, когда правительство для 600 тысяч наших граждан открывает всего восемь участков в РФ, мы создаём такие условия, чтобы люди могли приехать и проголосовать.

Молдавский лидер подчеркнул, что для 600 тысяч граждан правительство открыло всего восемь участков в РФ для голосования. Поэтому решение российской стороны о миграционной амнистии — это "жест доброй воли со стороны руководства России". По его мнению, таким образом создаются условия, должные для голосования.

Ранее Лайф рассказывал о том, что Додона отстранили от исполнения обязанностей президента Молдавии.