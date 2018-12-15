Экс-посол США заявил о желании Вашингтона лишить Россию сильных армии и флота

Экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хёрбст заявил в эфире украинского канала "Прямой", что целью экономических санкций против Москвы является лишение России сильных армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.

— Мы хотим, чтобы их (РФ. — Прим. ред.) экономика была слабее, потому что сильная экономика поддерживает сильную военную мощь. И мы не хотим, чтобы сильная агрессивная держава владела сильной армией или сильным морским флотом. Поэтому санкции, безусловно, служат нашим интересам, — сказал он.

При этом Хёрбст сослался на данные Международного валютного фонда, согласно которым, по его словам, российский ВВП из-за санкций якобы "теряет больше 1% в год".