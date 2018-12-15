Премьер-министр Шри-Ланки ушёл в отставку

Глава Правительства Шри-Ланки Махинда Раджапакса подписал документ о своём уходе в отставку. Об этом сообщает телеканал News First.

В декабре апелляционный суд страны запретил Раджапаксе, а также членам его правительства исполнять свои обязанности. Кроме того, было запрещено проводить заседания кабмина.

Глава правительства обжаловал решение суда, но позднее Верховный суд постановил, что действующий премьер не имеет права исполнять обязанности.