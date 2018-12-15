Неизвестные погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Правоохранители Санкт-Петербурга начали поиск злоумышленников, которые погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

Сообщается, что пламя было погашено группой неизвестных граждан вечером 14 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Подобный случай произошёл в конце ноября в Нижнем Тагиле. По некоторым данным, тогда Вечный огонь затушил ребёнок снегом.