Неизвестные погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле в Петербурге

Правоохранители Санкт-Петербурга начали поиск злоумышленников, которые погасили Вечный огонь мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
Сообщается, что пламя было погашено группой неизвестных граждан вечером 14 декабря.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Подобный случай произошёл в конце ноября в Нижнем Тагиле. По некоторым данным, тогда Вечный огонь затушил ребёнок снегом.
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