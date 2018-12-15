Johnson&Johnson уличили в продаже талька с асбестом

Компанию подозревают в том, что она могла допускать нарушения при производстве присыпки.

Американская компания Johnson&Johnson знала, что в детский тальк попадает асбест, но скрывала эту информацию от служб контроля качества и общественности. Расследование провело агентство Reuters.

Журналисты ознакомились с рядом внутренних докладов компании, служебными записками и обнародованными в суде данными. Выяснилось, что по меньшей мере с 1971 года до начала 2000-х компания периодически обнаруживала небольшое количество асбеста в тестируемой продукции.

Отмечается, что данной проблемой были обеспокоены топ-менеджеры, учёные, доктора и юристы компании, но никто не разглашал эту информацию.

Reuters также сообщают, что компания Johnson&Johnson заказала и оплатила исследования детской присыпки, после чего наняла автора для переработки статьи, в которой были представлены результаты.

— Тысячи независимых испытаний, проведённых регулирующими органами и ведущими лабораториями мира, доказывают, что наша детская присыпка никогда не содержала асбеста, — заявили в Johnson&Johnson.

По данным CNBC, рыночная стоимость компании упала на 39,8 миллиарда после публикации Reuters.