Движение транспорта в Париже серьёзно нарушено из-за протестов "жёлтых жилетов"

Порядка сорока станций центральной части парижского метро, а также несколько станций системы пригородных электричек будут закрыты из-за протестов "жёлтых жилетов". Как сообщает управление транспорта во французской столице, ожидаются серьёзные нарушения движения муниципального транспорта и экспрессов в аэропорты.

В частности, были закрыты станции парижской подземки, расположенные на Елисейских полях и в окрестностях, у Эйфелевой башни и другие.

Значительные нарушения в движении наземного транспорта 54 линий.

Напомним, демонстрации "жёлтых жилетов" начались 17 ноября во Франции. Люди, одетые в форму дорожных работников, устроили массовые акции протеста против повышения цен на топливо.