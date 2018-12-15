Лауреат Нобелевской премии мира рассказала, куда потратит денежную часть награды

В скором времени Надя Мурад намерена связаться с гуманитарными организациями для начала реализации идеи.

Лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад заявила, что намерена потратить денежную часть своей награды на строительство больницы в Ираке. Об этом сообщает Reuters.

— На деньги, которые я получила с Нобелевской премией мира, я построю больницу в городе Синджар, чтобы помогать больным людям, особенно вдовам и женщинам, подвергшимся сексуальному насилию со стороны боевиков ИГИЛ*, — заявила Мурад.

Она выразила благодарность Правительству Ирака и Курдистана за то, что согласились с её идеей. В ближайшее время она намерена связаться с гуманитарными организациями для начала строительства больницы.

Стоит отметить, что Надя Мурад стала одной и трёх тысяч женщин-езидок, которая пережила сексуальное рабство в ИГИЛ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.