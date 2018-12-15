Ударил в сердце. В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы мужчину, который напал с ножом на одного из полицейских. Как заявили в ГСУ СКР по Москве, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Полицейский находился при исполнении должностных обязанностей. Поздно вечером в пятницу около жилого дома на Лесной улице на него набросился мужчина.

— Злоумышленник нанёс сотруднику один удар ножом в область сердца. Благодаря форменному обмундированию сотрудник не пострадал и его жизни и здоровью ничего не угрожает, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Преступник был задержан на месте. Расследование уголовного дела продолжается.