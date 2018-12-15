Во Франции мобилизованы почти 70 тысяч полицейских из-за акций протеста

Правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной арки во французской столице.

Почти 70 тысяч стражей порядка мобилизованы по всей Франции из-за возможных новых протестов "жёлтых жилетов" 15 декабря. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел страны.

Только во французской столице мобилизованы восемь тысяч полицейских. По всему городу вновь дежурят бронемашины стражей порядка. Правоохранители уже заняли позиции возле Триумфальной арки в Париже.

Как сообщалось ранее, в Париже из-за акций протеста закрыты порядка сорока станций центральной части парижского метро, а также несколько станций системы пригородных электричек.

Напомним, демонстрации "жёлтых жилетов" начались 17 ноября во Франции. Люди, одетые в форму дорожных работников, устроили массовые акции протеста против повышения цен на топливо.