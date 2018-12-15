Суд в Техасе признал неконституционной принятую при Обаме реформу медстрахования

Решение было принято по коллективному иску 20 штатов, требовавших отменить закон Obamacare.

Федеральный суд в Форт-Уорт (Техас) отменил ключевую для здравоохранения в Соединённых Штатах Америки реформу Obamacare, что может лишить медстраховки до 20 миллионов человек, получивших медицинское обслуживание благодаря этим изменениям.

В решении судьи Рида О'Коннора говорится, что реформа, известная под неофициальным названием Obamacare, должна быть отменена, поскольку конгресс отменил её ключевое положение — штрафы за отсутствие страховки. Решение было принято по коллективному иску 20 штатов, требовавших отменить закон Obamacare.

Тот факт, что конгресс отменил обязательное приобретение медицинской страховки, делает недействительными все другие положения реформы, отмечается в решении суда.

Решение, скорее всего, в ближайшее время будет обжаловано. Однако оно было принято меньше чем за 24 часа до окончания очередного периода приобретения страховки на год, завершающегося 15 декабря. Таким образом, потребителям сложно определить, должны ли они купить страховку за оставшееся время, если ещё этого не сделали, и как изменится стоимость медобслуживания, если решение суда продолжит действовать.

Белый дом и Минздрав Америки пока не прокомментировали ситуацию.

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 декабря 2018 г.

Реформа 2010 года обязала американцев покупать медицинскую страховку, а взамен обещала субсидии бедным. Реформа не увеличила конкуренцию среди страховщиков, как рассчитывали её организаторы. А приток новых пациентов, которые вынуждены были покупать страховку, только взвинтил цены, так как страховщики лишились права отказывать в полисах людям с хроническими заболеваниями. Республиканцы в конгрессе этого созыва добились отмены штрафов, фактически лишив потребителей финансовых стимулов для покупки полисов. Но все предложенные республиканцами альтернативы неизменно проваливались в сенате.