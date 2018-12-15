Лайнер "ИрАэро" из Китая с российскими туристами на борту сел в Челябинске

Посадка прошла в штатном режиме, далее воздушное судно направится в российскую столицу.

Лайнер авиакомпании "ИрАэро", направляющийся в Москву с российскими туристами компании "Жемчужная река" на борту, сел в аэропорту Челябинска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Посадка произошла в штатном режиме, далее он направится в российскую столицу.

— Сколько он здесь простоит, точно сказать сложно. Но борт большой, и на его обслуживание уйдёт какое-то время, — говорится в сообщении.

Авиакомпания "ИрАэро" прекратила полёты между островом Хайнань и Россией из-за долгов туроператора. Из-за этого на родину не смогли вылететь 1,5 тысячи россиян.