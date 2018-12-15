"Гениальный подкат". В Питере раскрыли новый способ вымогательства у водителей

Автолюбители начали обнаруживать на лобовых стёклах своих авто "квитанции" с требованием перечислить деньги на Qiwi-кошелёк.

В Санкт-Петербурге автомобилисты раскрыли новый способ вымогательства мошенников за несуществующие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Пятый канал.

Как отмечается, водители начали обнаруживать на лобовых стёклах своих авто "квитанции" с требованием перечислить деньги на Qiwi-кошелёк. В случае отказа перевести средства авторы послания угрожают автомобилистам передать фотодоказательства несуществующего нарушения в ГИБДД.

— Я подумал, что это самый гениальный подкат, самое гениальное вымогательство, которое я видел, — сказал корреспондентам автолюбитель Сергей Пархоменко.

Автоэксперт Александр Холодов оценил махинацию и сказал, что её легко можно избежать.

— Если "нарушитель" займёт активную позицию, что это не я, не моя машина, это фотошоп, то у ГАИ шансов доказать, что это именно этот водитель именно в этот день совершил правонарушение, практически нет, — заявил Холодов.

По его словам, даже если мошенники захотят сообщить о чьём-либо нарушении, у них не получится сохранить анонимность, так как им придётся в этом случае указать личные данные.

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