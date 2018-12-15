СКР начал проверку по факту смертельной аварии с автобусом под Красноярском

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СКР начал проверку по факту смертельной аварии с автобусом под Красноярском

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Следователи начали проверку про факту дорожно-транспортного происшествия на трассе Ачинск — Троицкое Красноярского края, где практически лоб в лоб столкнулись грузовик, гружённый мукой, и рейсовый автобус. Об этом сообщается в аккаунте ведомства в "Твиттере".

По данным СКР, погибли водитель грузовика, оба водителя и пассажир автобуса.

— Опрашиваются очевидцы происшествия и руководители компании-перевозчика, изымаются документы, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф публиковал фото с места трагедии.

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