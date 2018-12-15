В Москве отремонтировали более 200 км трамвайных путей за восемь лет

С начала текущего года было обновлено почти 20 км путей в разных уголках столицы.

В Москве за последние восемь лет отремонтировали более 220 км трамвайных путей из 418. Об этом сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Как рассказал главный инженер Мосгортранса Павел Хмелёв, только с начала текущего года было обновлено почти 20 км путей в разных уголках столицы.

— При капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры используем шумопоглощающие материалы и технологии. Благодаря этому трамваи работают тише, а скорость и плавность движения возрастают — это важно для комфорта и безопасности наших пассажиров, — отметил Хмелёв.

Модернизируются не только пути, но и подвижные составы. Отмечается, что около трети московских трамваев — низкопольные с тремя секциями.