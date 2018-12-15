В РПЦ назвали трагифарсом митинг в поддержку "объединительного" собора в Киеве

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В РПЦ назвали трагифарсом митинг в поддержку "объединительного" собора в Киеве

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Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал происходящее перед "объединительным" собором на Софийской площади Киева трагифарсом. Так он прокомментировал в своём телеграм-канале появившиеся в Сети фото из центра украинской столицы.

— Украинская власть свезла в Киев "бюджетников" для поддержки "объединительного" собора. Между тем привезённые либо не понимают, в чём дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который на соборе не появится. Трагифарс! — написал он.

Как уже сообщал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что собор состоится 15 декабря. На нём обсудят вопрос о создании в Незалежной автокефальной, то есть независимой от РПЦ, церкви. Украинский архиепископ назвал собор "сатанинским сборищем". Представители канонической украинской церкви отослали обратно более полусотни приглашений на это собрание.

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