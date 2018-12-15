В Крыму заявили, что ЕС пытается оправдать бесперспективные санкции против РФ

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил РИА "Новости", что односторонняя оценка инцидента в Керченском проливе Евросоюзом является заявлением из параллельной вселенной.
— Это оценка из параллельной реальности. Эти заявления продолжают звучать не столько для России, не столько для жителей Украины, сколько для жителей и граждан государств, входящих в Европейский союз, — заявил Бобков.
Он также отметил, что подобные заявления делаются для того, чтобы оправдать бесперспективные санкции в отношении России.
Как писал ранее Лайф, большинство стран ЕС считает нецелесообразным вводить новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе, при этом действующие с 2014 года ограничительные меры были продлены на полгода, а Евросовет потребовал от России освобождения украинских моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли вместе с военнослужащими задержали. Моряки признались в совершении провокации и были арестованы до 25 января 2019 года.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени