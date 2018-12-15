Пассажиры метро Москвы нарисовали 16 новогодних картин

Пассажиры столичной подземки нарисовали 16 картин на новогоднюю тематику. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского метро.
Там отметили, что в преддверии новогодних праздников для пассажиров провели два мастер-класса по созданию картин. Рисовать помогал профессиональный художник.
Мероприятия проходили в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца "Площадь Гагарина".
— По итогам мастер-класса 16 готовых картин разместили в переходе двух станций, — сообщили в пресс-службе, добавив, что участником мастер-класса мог стать любой желающий.
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