Пассажиры метро Москвы нарисовали 16 новогодних картин

Произведения искусства создавались в рамках двух мастер-классов, в которых принимал участие профессиональный художник.

Пассажиры столичной подземки нарисовали 16 картин на новогоднюю тематику. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского метро.

Там отметили, что в преддверии новогодних праздников для пассажиров провели два мастер-класса по созданию картин. Рисовать помогал профессиональный художник.

Мероприятия проходили в переходе со станции "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца "Площадь Гагарина".

— По итогам мастер-класса 16 готовых картин разместили в переходе двух станций, — сообщили в пресс-службе, добавив, что участником мастер-класса мог стать любой желающий.