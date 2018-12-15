Россиян предупредили о сайтах, собирающих данные покупателей билетов на ёлки

Ведомство опубликовало список страниц, обрабатывающих номера телефонов, адресов электронной почты и адресов доставки для дальнейшей перепродажи.

Роскомнадзор предупредил россиян о появлении сайтов, незаконно собирающих персональные данные граждан, приобретающих в Сети билеты на новогодние ёлки. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своём официальном сайте.

— Специалистами Роскомнадзора установлены признаки нарушения законодательства в области персональных данных на интернет-ресурсах по продаже билетов на новогодние ёлки, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что сайты собирают такие данные, как ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес доставки, не имея документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности. Кроме того, со стороны владельцев данных ресурсов отсутствуют сведения о реализации требований по защите персональных данных.

В список сайтов-нарушителей вошли biletnaelki.ru, circuses.su, mega-bilet.ru, elkaarbat36.ru, кремлёвская-елка.рф, vse-elki.ru, elki-moskva.ru, theticket.ru. В РКН также обратили внимание на то, что на страницах kremlin-elka.su и tickets-elka.ru вместо Деда Мороза упоминается Санта-Клаус.

Ранее специалисты "Лаборатории Касперского" предупредили россиян о росте краж средств с банковских карт перед новогодними праздниками.