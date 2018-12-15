В Верховной раде Порошенко назвали крысой, загнанной в угол

Также в украинском парламенте выразили мнение, что моряки ВМС Украины — это "разменная монета" для главы государства.

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Пётр Порошенко в настоящий момент является "загнанной в угол крысой".

— Ситуация в Керченском проливе для меня... Я понимаю, что это беда для наших моряков и, как всегда, солдаты — разменная монета. Ведь вы не видите, чтобы воевали дети Порошенко, Турчинова, Пашинского, — сказал он в эфире канала "Наш".

По словам Мураева, лидеру Украины не удалось продавить в Раде введение военного положения на два месяца, чтобы перенести выборы. В итоге это привело к тому, что он был загнан в "политический капкан".

— С другой стороны, нет ничего опаснее загнанной в угол крысы. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь, — резюмировал политик.

Напомним, украинский лидер Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение после того, как три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе и были задержаны российскими пограничниками.