Неизвестные захватили собор УПЦ МП в Виннице

Около 20 молодых людей отобрали у охранников ключи от всех помещений комплекса и потребовали от представителей Церкви уйти с вещами.

Неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (УПЦ МП) в Виннице. Об этом сообщает портал "Союз православных журналистов" со ссылкой на источники.

В Союзе рассказали, что утром 15 декабря к собору подъехали около 20 молодых людей спортивного телосложения и отобрали у охранников ключи от здания. Также они потребовали от представителей Церкви уйти со своими вещами.

Примечательно, что сегодня в Софийском соборе Киева пройдёт "объединительный собор". На нём обсудят вопрос о создании в Незалежной автокефальной, то есть независимой от РПЦ, церкви.