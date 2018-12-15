В Киеве начался "объединительный" собор по созданию на Украине новой церкви

К самому началу собрания в храм святой Софии приехал президент Незалежной Пётр Порошенко.

В Киеве начался так называемый объединительный собор под эгидой Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой церкви. Об этом информирует сайт раскольнического Киевского патриархата.

— В Киеве 15 декабря утром стартовал объединительный собор украинского православия, в котором участвуют церковные иерархи, священники и миряне, — уточняется в сообщении.

К началу собрания в Софийский собор приехал президент Незалежной Пётр Порошенко.

Целью собора является создание в стране новой поместной православной церкви — структуры, которая будет формально иметь статус автокефальной, но возглавлять которую по факту будет Константинопольский патриарх.

Ранее украинский архиепископ Лонгин назвал собор "сатанинским сборищем". Представители канонической УПЦ МП отослали обратно более полусотни приглашений на это собрание.