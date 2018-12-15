Меньше мыла! Дерматолог призвала мыться не каждый день

Врач отмечает, что постоянное использование гелей для душа и других средств плохо сказывается на здоровье кожи.

Ежедневный приём душа с моющими средствами вреден для кожи, заявляет волгоградский врач-дерматолог Александра Боброва. Об этом сообщает газета "Волгоградская правда".

— Исследователи отмечают, что опасна не сама вода, а моющие средства, которые мы используем. Особый вред, как оказалось, причиняют антибактериальное мыло и гели для душа, содержащие триклозан, — сказала Боброва.

По словам дерматолога, ежедневная обработка кожи антисептиком приводит не только к сухости и обезвоживанию, но и к вымыванию защитного слоя полезных бактерий и нарушению местного иммунитета. Это приводит к тому, что освободившееся место на теле человека занимают болезнетворные бактерии.

Боброва отмечает, что, чем интенсивнее человек использует антибактериальные средства личной гигиены, тем агрессивнее себя ведут вредоносные бактерии.

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