В Домодедово экстренно сел самолёт, следовавший рейсом Гонконг — Лондон

Воздушное судно совершило посадку из-за ухудшения состояния одного из пассажиров.

Самолёт Boeing 787 Dreamliner британской авиакомпании Virgin, следовавший по маршруту Гонконг — Лондон, экстренно приземлился в столичном аэропорту Домодедово, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.

— Сегодня в 06:27 мск аэропорт Домодедово принял рейс авиакомпании Virgin, следовавший по маршруту Гонконг — Лондон. Самолёт совершил посадку из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, — пояснили агентству в воздушной гавани.

По данным некоторых СМИ, только этот аэропорт мог принять лайнер такого типа. Выработка топлива заняла бы много времени, поэтому экипаж перед посадкой решил сбросить излишки топлива в воздухе.

Самолёт был встречен врачебной бригадой воздушной гавани. Пассажир был госпитализирован.

В 08:37 воздушное судно покинуло Домодедово.