Некрасовскую линию метро Москвы запустят для пассажиров в конце 2019 года

Станция "Нижегородская" этой ветки уникальна тем, что на две платформы будут приходить четыре поезда.

Пассажиропоток по Некрасовской линии метро Москвы планируется запустить в декабре 2019 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

— "Нижегородская" в декабре 2019 года примет пассажиров. Эта станция уникальна тем, что на две платформы будут приходить четыре поезда, такого ещё не было ни в Москве, ни во всей России, — пояснил он.

Хуснуллин напомнил, что на "Нижегородской" будут две островные платформы, между которыми протянуты пути Некрасовской линии метрополитена, а по бокам — пути Большой кольцевой линии.

Говоря о строящейся Некрасовской линии метрополитена, заместитель мэра отметил, что её строительство завершится в декабре 2019 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин произвёл технический пуск части Некрасовской линии между станциями "Некрасовка" и "Косино".