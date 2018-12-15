Взрыв прогремел на трассе в Подмосковье, тяжело ранен участковый

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Взрыв прогремел на трассе в Подмосковье, тяжело ранен участковый

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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Взрыв прогремел на автодороге А-108 в Московской области. В результате случившегося тяжёлые ранения получил мужчина: у него оторвало кисти рук и травмировало лицо.

— Взрыв произошёл на автотрассе А-108 между Воскресенском и Куровское после того, как мужчина попытался открыть найденную на автотрассе коробку, — сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.

По данным агентства, пострадавший работает участковым. В момент инцидента в свободное от службы время мужчина остановился перед коробкой и намеревался убрать её с трассы. Когда он её поднял, произошёл взрыв.

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