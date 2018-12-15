В РПЦ не подтвердили захват кафедрального собора канонической церкви в Виннице

В Русской православной церкви пока не стали подтверждать информацию о захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора канонической УПЦ МП в Виннице неизвестными.
— Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее, — сообщил в своём телеграм-канале руководитель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Напомним, ранее появилась информация, что неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП в Виннице.
Сегодня в Киеве стартовал так называемый объединительный собор под эгидой Константинополя по созданию на Украине новой церкви.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени