В РПЦ не подтвердили захват кафедрального собора канонической церкви в Виннице

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В РПЦ не подтвердили захват кафедрального собора канонической церкви в Виннице

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Фото: © Wikipedia

Информация о захвате появилась сегодня на фоне старта "объединительного" собора в Киеве.

В Русской православной церкви пока не стали подтверждать информацию о захвате Спасо-Преображенского кафедрального собора канонической УПЦ МП в Виннице неизвестными.

— Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее, — сообщил в своём телеграм-канале руководитель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, ранее появилась информация, что неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП в Виннице.

Сегодня в Киеве стартовал так называемый объединительный собор под эгидой Константинополя по созданию на Украине новой церкви.

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