Золотые Rolex и полмиллиона рублей. В Москве обокрали чиновника из Якутии

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил такси, в котором уснул, а проснувшись, обнаружил, что пропала его сумка.

Советника по безопасности правительства Якутии обокрали в Москве. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, мужчина временно проживал в московском отеле "Сити Отель 1905". Вечером 13 декабря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он остановил такси, в котором и уснул.

Уже проснувшись, он обнаружил пропажу сумки, где находились планшет стоимостью 70 тысяч рублей, паспорт и полмиллиона рублей. Пропали также инкрустированные бриллиантами золотые часы Rolex, находившиеся на его руке.

Чиновник предполагает, что кражу мог совершить водитель такси, но ни его, ни марку, ни госномер автомобиля он не помнит.