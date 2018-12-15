В Белоруссии будут по-новому предоставлять отсрочки от армии

Глава оборонного ведомства республики отметил, что около 80% молодых людей не получают воинско-учётную специальность при прохождении срочной или других видов службы.

В Белоруссии изменятся условия предоставления отсрочки от армии. Об этом журналистам заявил министр обороны страны Андрей Равков.

Он подчеркнул, что в республике сложилась ситуация, когда значительная часть населения, которая должна отдавать долг родине, этого не делает. При этом около 80% молодых людей не получают воинско-учётную специальность при прохождении срочной или других видов службы.

— Поэтому тут мы видим единственный путь — внесение соответствующих изменений в законодательство по вопросам предоставления отсрочки. Конечно, это не будет объёмно, но с определённой степенью необходимости, соблюдением принципов разумной достаточности и социальной защиты граждан, — отметил Равков.

Министр обороны заявил, что в силе останутся вопросы отсрочки по семейному положению и состоянию здоровья. Изменения же направлены на дополнительную мотивацию молодых людей. Равков напомнил, что солдатам не так давно было увеличено более чем в два раза денежное довольствие.

Ведомство также занимается вопросами армейского быта. По словам министра, сейчас армия не похожа на ту, в которой служили отцы нынешнего поколения.

— Это другие казармы, полигоны и иное отношение к военной подготовке. Нет у нас множества нарядов, которые были раньше. И, когда некоторые пишут, что в армии траву красят и только листву убирают, — это неправда, — отметил Равков.