Не курить и немного отдохнуть. Врачи дали совет, как правильно измерять давление

Накануне синоптики сообщили, что в эти выходные в столице ожидается аномально высокое атмосферное давление, которое может достигать 764 мм ртутного столба.

Заведующая кардиологическим отделением, врач-кардиолог Городской поликлиники № 6 столичного департамента здравоохранения Екатерина Фадеева дала несколько советов о том, как правильно измерять артериальное давление. Об этом сообщает агентство "Москва".

Перед самой процедурой необходимо воздержаться от курения и устроить себе пятиминутный отдых. Затем нужно принять удобное положение. Врачи советуют принять удобное положение: сесть с опорой для спины и руки или лечь.

— Расположите руку, на которой вы будете измерять давление, на уровне сердца. Она должна быть расслаблена и не сжата одеждой или украшениями. Наложите манжету тонометра на плечо на уровне сердца — нижний край на 2 см выше локтевого сгиба, — отмечает Фадеева.

Если руку во время наполнения воздухом манжета сводит до боли, лучше слегка ослабить её и повторить измерение, однако спустя одну-две минуты. Кардиолог отметила, что при первом измерении необходимо определить давление на обеих руках, а в дальнейшем измерять на той руке, где давление выше. Проверять давление достаточно два раза в день: утром и вечером.

Фадеева также дала совет, как выбрать тонометр. По её словам, и механический, и автоматический достаточно точны. При этом без посторонней помощи быстрее получить результат с электронным прибором.

— Следует помнить, что во время измерения электронным тонометром нельзя шевелиться и разговаривать, — сказала врач.

Плечевой и запястный тонометры, как добавила кардиолог, достаточно эффективны, но они не рекомендуются для пациентов в возрасте.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в эти выходные в Москве ожидается аномально высокое атмосферное давление. В воскресенье оно может повысится до 764 мм ртутного столба.