Глава МИД Японии извинился за то, что избегает вопросов о мирном договоре с РФ

Журналисты ранее упрекнули дипломата, что в отличие от него в Правительстве РФ регулярно комментируют тему российско-японских отношений.

Глава МИД Японии Таро Коно извинился за то, что в последнее время часто уходит от ответов на вопросы по мирному договору с Россией и переговорному процессу по данной проблеме. Глава японского дипведомства сделал соответствующую запись на личной интернет-странице.

— Меня раскритиковали за то, что я отвечал журналистам неподобающим образом или просто игнорировал вопросы, а также за то, что не выполнил свой долг и не дал надлежащих разъяснений журналистам. И я хотел бы принести извинения, — написал он.

В то же время Коно попытался объяснить, почему уходит от ответов.

— Я много раз говорил, что позиция нашего правительства по данному вопросу остаётся неизменной, но если я, будучи одним из ответственных лиц в переговорном процессе, скажу что-то ещё, российские СМИ это передадут и потребуют комментариев у российских политиков, — подчеркнул Коно, отметив, что это может негативно повлиять на ход переговоров.

Ранее на этой неделе Коно в ходе пресс-конференции несколько раз ушёл от вопросов, касающихся мирного договора с РФ. Так, министра попросили прокомментировать заявление главы МИД России Сергея Лаврова, отметившего, что признание Японией итогов Второй мировой необходимо для продолжения переговоров по мирному договору.

Коно четырежды просил журналистов "перейти к другому вопросу". В результате один из них сказал, что такие ответы не соответствуют формату пресс-конференции. Также журналисты напомнили Коно, что в отличие от него представители Правительства РФ регулярно комментируют тему российско-японских отношений.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в прошлом месяце заявил, что соглашение РФ и Японии продолжить переговоры на основе Декларации 1956 года не означает автоматическую передачу российских территорий Токио.