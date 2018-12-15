Израильская армия снесла дом палестинца, который убил солдата

Армия Израиля разрушила дом палестинца Ислама Юсефа Абу Хамида, который был признан виновным в убийстве солдата.
— Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля во взаимодействии с бойцами пограничной полиции и представителями гражданской администрации разрушили четырёхэтажный дом, в котором жил Ислам Юсеф Абу Хамид из лагеря беженцев Аль-Амари, западнее Рамаллаха, — говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.
Отмечается, что процедура сноса жилища сопровождалась протестами местных жителей, которые закидывали камнями военных.
Палестинец 26 мая текущего года сбросил тяжёлый предмет на голову солдату израильской армии Ронену Любарски, находившемуся во время рейда в лагере беженцев.
Отметим, что показательный снос жилых домов является одной из мер профилактики, который используют власти Израиля.
Ранее Лайф рассказывал, что армия Израиля блокировала столицу Палестины, город Рамаллах. Действия вызваны убийством двух её граждан, убийцы которых, предположительно, скрылись в городе.
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