Силуанов допустил введение моратория на проверки самозанятых

Он подчеркнул, что речь не идёт о случаях, которые угрожают жизни и здоровью людей.

Легализации самозанятых мог бы помочь мораторий на проведение проверок их деятельности, заявил зампредседателя Правительства России, министр финансов Антон Силуанов.

— Дело в том, будет ли этот самозанятый подвергаться контролю со стороны всех органов. Сегодня он работает вне правового поля, и у него нет проблемы, что Роспотребнадзор к нему придёт. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус... Те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на бизнес такого рода, — пояснил Силуанов на коллегии Минфина Татарстана, управлений ФНС и Федерального казначейства по Татарстану.

По словам Силуанова, конечно, речь не идёт о случаях, которые угрожают жизни и здоровью людей.

В целом, как отметил министр, необходимо создать условия, чтобы самозанятые граждане могли легко зарегистрироваться и не иметь проблем по взаимодействию с властями.

Эксперимент по легализации самозанятых проводится в четырёх регионах России: Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.