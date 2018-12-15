Президент отметил, что они соберут на одной площадке филиалы ведущих творческих организаций страны.

Российский лидер Владимир Путин призвал не затягивать с созданием крупных культурных кластеров в регионах страны. Как отметил глава государства на заседании Совета по культуре и искусству, работа по их созданию должна основываться на лучших российских и зарубежных наработках.

— Надо не затягивать с запуском этих важных проектов и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки, — сказал президент.

По словам Путина, крупные культурные кластеры в российских регионах соберут филиалы ведущих творческих организаций России на одной площадке и поспособствуют более полному участию жителей соответствующих регионов и туристов в культурной жизни.

Глава государства также перечислил города, где появятся первые такие кластеры. В частности, это Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь.