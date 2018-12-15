СМИ сообщили о гибели женщины в ДТП из-за акции "жёлтых жилетов" во Франции

Водитель машины, пассажиркой которой была погибшая, увидев установленные заграждения, развернулся и оказался на встречке.

На севере Франции в результате ДТП, к которому косвенно оказались причастны участники движения "жёлтых жилетов", погибла 44-летняя женщина, сообщает радиостанция France Info.

По данным радиостанции, в пятницу вечером мужчина и женщина двигались на авто по направлению к коммуне Суасон. Водитель машины, увидев установленные "жёлтыми жилетами" заграждения, развернулся и оказался на встречке, где в него въехал автомобиль. Спутница мужчины погибла, сам водитель арестован.

Напомним, демонстрации "жёлтых жилетов" начались во Франции 17 ноября. Люди, одетые в форму дорожных работников, устроили массовые акции протеста против повышения цен на топливо.

Сегодня около сорока станций парижского метрополитена, а также несколько станций пригородных электричек закрыты из-за протестов.