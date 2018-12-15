Путин поприветствовал участников Российско-китайских молодёжных зимних игр

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Путин поприветствовал участников Российско-китайских молодёжных зимних игр

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Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава государства отметил, что соревнования пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Российско-китайских молодёжных зимних игр, которые открываются в Уфе. Он подчеркнул, что идея проведения стартов нашла широкую общественную поддержку. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Как и на прошлых Играх в Харбине, представители двух команд готовы в честной и красивой борьбе продемонстрировать бойцовский настрой, характер и волю, подарить многочисленным болельщикам яркие мгновения триумфов и побед, — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что соревнования пройдут в атмосфере дружбы и взаимопонимания, а у участников будет возможность познакомиться с культурой и традициями Башкирии. Российский лидер добавил, что игры станут важной частью подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине.

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