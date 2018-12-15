Путин призвал дать молодёжи все возможности для реализации в культуре

Российский лидер попросил все заинтересованные ведомства постоянно над этим работать.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны дать одарённым начинающим деятелям культуры все возможности для работы и самореализации, причём желательно на родине.

— Важна и поддержка талантливой творческой молодёжи, мы достаточно активно этими вопросами занимаемся. Я знаю, что многие из присутствующих ведут эту работу, причём за счёт своего личного времени и довольно бескорыстно. Хочу вас за это поблагодарить, — отметил Путин на заседании совета по культуре и искусству.

Он подчеркнул, что важно не снижать динамику в данном вопросе, причём это касается как самих культурных деятелей, так и различных учреждений самого разного уровня.

— Наша задача — предоставить одарённым начинающим музыкантам, художникам, актёрам, музейным специалистам возможности для успешной работы и самореализации и, конечно, желательно на родине. Выучить, помочь с практикой и выделить персональный грант — это неплохо и даже очень хорошо, но этого мало. У ребят должна быть уверенность, что каждого из них ждёт рабочее место, достойная зарплата и жильё, — добавил глава государства.